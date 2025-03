Facção religiosa liderada por Peixão comprou 'fuzil anti-drone' da China

Álvaro Malaquias, o Peixão, é apontado como chefe do TCP Imagem: Reprodução/Redes sociais

Francesquet recebia orientações em conversas por WhatsApp com Peixão, líder do TCP. Contato de Álvaro Malaquias, o Peixão, foi salvo no celular do armeiro como "Irmão Isra", em referência ao Complexo de Israel, conjunto de favelas na zona norte do Rio sob o domínio do traficante.

Peixão cogitava abrir empresa de fachada no Paraguai com o armeiro, segundo diálogo com o armeiro em junho de 2024. Segundo documento do MPF (Ministério Público Federal) obtido pelo UOL, iniciativa visava obtenção de armas e de outros bloqueadores de sinal, já que atividade é permitida no país vizinho Em prints encaminhados a Peixão, o armeiro confirmou a compra de diversos fuzis no mesmo período (veja conversa abaixo).

Conversa sobre loja de fachada no Paraguai

Francesquet - O senhor não consegue um endereço no Paraguai, não?

Peixão - Consigo mesmo. A gente tem um pessoal nosso lá.