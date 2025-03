Homem que morreu após anestesia para tatuar tinha hipertrofia no coração

Corpo do homem foi exumado após ser enterrado sem passar por exame cadavérico. O pedido para exumação foi feito pela polícia e aceito pela Justiça, que entendeu que os exames tinham "o própósito de esclarecer as circunstâncias da morte de Ricardo e apurar eventual prática criminosa".

O que diz a defesa do tatuador

Ao UOL, defesa do tatuador afirmou que exames de sangue foram feitos e aprovados previamente. ''Contratamos um hospital particular com toda equipe, equipamentos e drogas anestésicas necessárias para a segurança do procedimento. Contratamos também um médico com especialização em anestesiologia e experiência em intubação, que teve sua documentação aprovada pelo hospital'', afirmou.

Segundo ele, Ricardo assinou o termo de consentimento de risco. Ele ainda explicou que o procedimento, que é regulamentado pelo CRM (Conselho Regional de Medicina), é feito quando o cliente prefere não sentir dor e quer fazer a tatuagem em uma única sessão.

O studio de tatuagem lamenta profundamente o falecimento do Ricardo, que além de cliente era um grande amigo do proprietário do Studio. Defesa em nota

Quem era o empresário?

Ricardo era vendedor e comprador de veículos de luxo. Além disso, ele era casado e deixa quatro filhos.