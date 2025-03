Idosa de 87 anos é baleada dentro de casa durante confronto em Salvador

Um policial militar também foi atingido. O agente e a idosa foram levados ao HGE (Hospital Geral do Estado). O estado de saúde dos dois não foi divulgado.

Caso é investigado pelo DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa). Diligências estão sendo realizadas para localizar os suspeitos, segundo a Polícia Civil.

Suspeito morreu em novo tiroteio. O homem entrou em confronto com policiais militares no Nordeste de Amaralina após intensificação do policiamento no bairro depois da primeira troca de tiros. Ele também foi socorrido ao HGE, mas não resistiu.

Nova cúpula da segurança

Idosa foi baleada no mesmo dia em que o novo comandante-geral da PM-BA assumiu a função. "Na solenidade de passagem do Comando-Geral da Polícia Militar da Bahia, reafirmamos nosso compromisso com a segurança pública e o fortalecimento das nossas forças de segurança", escreveu o governador Jerônimo Rodrigues (PT) nas redes sociais.

Petista anunciou a mudança na cúpula da segurança na segunda-feira (24), incluindo o Corpo de Bombeiros e o Departamento de Polícia Técnica. O secretário da Segurança Pública da Bahia, Marcelo Werner, disse que as mudanças anunciadas no comando das Forças de Segurança do estado são para valorizar o mérito, a experiência profissional e a qualificação técnica.