'Que o racha de charretes acabe', diz irmão de mulher que morreu atropelada

A administradora de TI Thalita Danielle Hoshino, de 37 anos, morreu após ser atropelada por uma charrete numa praia, na divisa entre as cidades de Itanhaém e Peruíbe, no litoral de São Paulo. A Polícia Civil abriu inquérito e investiga o caso como homicídio.

O que se sabe

Moradora de São Bernardo do Campo, Thalita estava passando uns dias em Itanhaém com o marido, acompanhando a amiga Gabriela Neves, de São Paulo, que visitava os sogros no bairro Gaivotas.

As duas pedalavam na faixa de areia no domingo (23) quando foram surpreendidas por duas charretes correndo lado a lado, com mais dois automóveis seguindo atrás. "As charretes estavam apostando corrida, um racha de charretes mesmo, lado a lado. Os carros seguiam atrás, também em paralelo. Virei para um lado e a Thalita, para o outro, para desviarmos. Daí ela foi atingida", contou ao UOL Gabriela, que é fisioterapeuta.