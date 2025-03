Antes e depois de Scooby: cão tem 2,9 kg de pelos sujos tirados do corpo

Logo depois, ele foi levado para uma clínica veterinária pelo abrigo APA (Anjos da Proteção Animal). Ele passou por exames médicos e foi avaliado por um veterinário que detectou que o animal estava anêmico e coberto de parasitas, como pulgas e carrapatos.

Scooby, mestiço de vira-lata com poodle, passou por um processo de complexo de tosa após três anos sem banho. Com muitos ferimentos e pelos muito emaranhados e endurecidos, o animal foi submetido a anestesia para suportar o procedimento. Tesouras foram usadas no processo, já que as máquinas não conseguiam passar através do pelo.

"Foi um caso extraordinário, nunca visto na causa animal" disse Stefani Rodrigues, uma das fundadoras da APA, nas redes sociais. "Foi um impacto visual que não abalou só a nós, como também o país inteiro", completa.

Após serem retirados 2,9kg de pelos, o processo teve de ser interrompido. Por estar muito cansado e com muitas dores após aproximadamente seis horas de tosa, o processo foi retomado nesta sexta-feira (28).

Veja o antes e depois de Scooby: