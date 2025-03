'Oil Man', personagem popular de Curitiba, morre no aniversário da cidade

Nelson Rebello, conhecido como "Oil Man" de Curitiba, morreu hoje na capital paranaense.

O que aconteceu

A figura icônica de Curitiba morreu aos 64 anos. "Oil man", como era conhecido na cidade, sofreu uma parada cardiorrespiratória nesta madrugada.

Nelson Rebello morreu no dia em que a cidade de Curitiba completa 332 anos de história. Ele estava internado desde o dia 26 no Hospital Universitário Evangélico Mackenzie. No dia 24 deste mês, Rebello havia sido resgatado pelos Bombeiros após ter sido atacado pelo próprio cachorro, na casa onde morava, e sofrer ferimentos no braço, uma perfuração no tornozelo e uma luxação no ombro. Ainda não se sabe se o episódio teria relação com a causa de sua morte.