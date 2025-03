Dino pede vista e adia julgamento no STF sobre compra obrigatória de bíblia

Governos Dilma e Bolsonaro defenderam a obrigação das Bíblias

Na contramão, os governos de Dilma Rousseff (PT) e Jair Bolsonaro (PL) defenderam a constitucionalidade da lei para obrigar a compra das bíblias. Em 2015 e em 2021, a AGU (Advocacia-Geral da União) reiterou pareceres favoráveis a lei do Rio Grande do Norte. "A laicidade estatal, conforme prevista na Constituição da República, abarca a possibilidade de atuação conjunta do Estado e das instituições religiosas para o atendimento do interesse público", afirmou o Executivo ainda em 2015.

A simples disponibilidade de exemplares da Bíblia Sagrada em bibliotecas públicas não acarreta a suposta ofensa ao direito à liberdade de expressão, de pensamento e de crença daqueles que não professam a fé cristã.

Luís Adams, advogado geral da União, em parecer de 2015

Ainda em 2015, a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, à época dirigida por Ezequiel Ferreira, também defendeu a lei e contrariou Faria. A norma é constitucional, escreveu ele em ofício ao Supremo no mesmo ano.

Dois anos depois, em 2017, a Convenção Batista Brasileira (CBB), que atua no processo, defendeu a manutenção da lei com a interpretação de que todos os livros de confissão religiosa poderiam ser considerados "bíblias sagradas". "Estamos aqui em defesa de todas as bíblias sagradas: a cristã, a hindu, a kardecista, os conhecimentos da umbanda e do candomblé, etc", afirmaram os advogados. "Assim como uma biblioteca tem o seu setor de arte, de matemática, de física, também tem o de religião."