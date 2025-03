Vulnerável: fotógrafo faz raro registro de cachorros-vinagres em RO

Carlos Tuyama fez um raro registro de uma matilha de três cachorros-vinagres na reserva florestal particular Água Doce, em Cacoal (RO). As imagens foram compartilhadas pelo fotógrafo nas redes sociais na última sexta (28).

O que aconteceu

Imagens mostram bando perto da toca de uma paca. Filmado no começo do ano, o vídeo foi feito por meio de uma armadilha fotográfica e é um registro noturno.

"Essa é uma das espécies de canídeos mais raras do Brasil", afirmou Tuyama nas redes sociais. O nome inusitado faz alusão à urina do animal, que tem odor parecido com o do vinagre de cozinha.