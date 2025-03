Tenente é morto em assalto, e filho é preso suspeito de encomendar crime

Imagens de câmeras de segurança ajudaram a prender os suspeitos. A ação conjunta entre agentes das polícias Militar e Civil resultou na localização dos suspeitos, de 27 e 37 anos. A motocicleta utilizada pela dupla e a arma de fogo usada no crime foram localizadas e apreendidas, informou a Polícia Civil de RR.

Suspeito revelou a suposta participação do filho da vítima. Segundo um dos detidos, o rapaz de 30 anos teria encomendado a morte do próprio pai. Após a acusação, o filho de Lopes também foi conduzido à delegacia.

Filho nega estar envolvido no assassinato do tenente da reserva. Mesmo negando o envolvimento, ele foi autuado com os outros dois suspeitos.

A Polícia Civil afirma que segue com as investigações. Um dos objetivos é identificar outros possíveis envolvidos no crime.