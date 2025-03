Pedágio de trechos da Raposo Tavares e da Castello Branco fica mais barato

A partir de hoje, os pedágios de trechos das rodovias Raposo Tavares e da Castello Branco ficaram mais baratos.

O que aconteceu

Diminuição do valor ocorre devido ao fim da tarifa quilométrica do sistema. O cálculo usava um valor fixo por quilômetro que era multiplicado pelo trecho de cobertura da praça do pedágio. A conta era aplicada pela CCR ViaOeste, antiga concessionária responsável pelos trechos.

Com a mudança, os pedágios tiveram uma redução de até 35%. No caso do lote Sorocabana, a diminuição foi de entre 23,8% e 25,4% nas cabines automáticas e entre 19,8% e 21,4% nas manuais. No lote Nova Raposo, os descontos ficaram entre 24,3% e 35,5% nas cabines automáticas e de 20,3% a 32,2% nas manuais.