PF prende mulher que tentava embarcar a Portugal com cocaína sob as roupas

A Polícia Federal prendeu uma mulher no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, tentando embarcar para Portugal com 1,5 kg de cocaína escondido sob as roupas.

O que aconteceu

A mulher é uma jovem carioca de 22 anos. Ela tentou embarcar num voo comercial do Rio para Lisboa no final da noite de ontem.

A droga estava escondida sob suas roupas em sacos plásticos — alguns em formato de banana.