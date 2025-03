Histórico pátio de trens em Campinas deve virar centro de startups e lojas

Plano municipal lembra projeto estadual de transferência da sede do governo ao centro da capital. No caso da proposta do governo paulista, a ideia é requalificar a região central com "valorização imobiliária", ao levar o centro administrativo do estado à região central e conceder à iniciativa privada a exploração e administração de comércios sublocados no térreo e entorno dos prédios públicos.

Projeto em pátio ferroviário ainda precisa ser analisado e aprovado pelo Condepac (Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural). Se aprovado, a Prefeitura, em conjunto com a SPU (Superintendência do Patrimônio da União), que detém a propriedade da área, realizarão um chamamento público para a abertura da licitação.

Trata-se de uma área extensa e esta proposta visa a ocupação de uma parcela significativa, possibilitando que a Prefeitura, em conjunto com a SPU, realize um chamamento público e licitação. Assim, parceiros privados poderão investir na revitalização, seguindo o projeto apresentado pela PUC-Campinas, que será submetido à análise do Condepac. Prefeito Dário Saadi, durante evento na PUC-Campinas no último dia 24

Questionada sobre custos, prazos e contrapartidas da PPP e do projeto, Prefeitura não retornou. O espaço segue aberto a futuras manifestações da administração municipal.