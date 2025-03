Psicóloga com sinais de embriaguez que atropelou e matou motoboy é liberada

Testemunhas disseram que Bruna não prestou socorro e desembarcou do veículo "bastante alterada". A motorista gritou diversas vezes, segundo pessoas que acionaram o Samu, que "ninguém sai de casa para matar alguém". As três testemunhas ouvidas pela polícia e os PMs que atenderam a ocorrência afirmaram que a psicóloga estava com "sinais notórios de embriaguez, principalmente com odor etílico".

A batida em Silvio teria sido tão forte que o capacete saiu de sua cabeça e seu corpo foi para debaixo do veículo. Uma das testemunhas precisou pedir para que a psicóloga andasse com o carro para frente para que o socorro conseguisse retirar o motoboy do local. Segundo essa testemunha, Bruna ainda teria tentado fugir do local, mas não conseguiu porque um dos pneus do automóvel furou na batida.

O UOL entrou em contato com a defesa de Bruna, mas o advogado afirmou que a representou apenas na audiência de custódia. Pedro Nogueira da Costa Neto disse também que não tem o contato da psicóloga. A reportagem tenta localizá-la.

Silvio Soares era instrutor em autoescola e trabalhava como motoboy em app para conseguir comprar apartamento Imagem: Arquivo pessoal

'Quem tem dinheiro sai pela porta da frente'

Tem três noites que a família de Silvio não consegue dormir, segundo a irmã dele, Sineide Soares. "Infelizmente, não tem justiça, ainda mais para pobre, porque quem tem dinheiro sai pela porta da frente", afirmou.