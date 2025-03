Patroa do PCC, Maria do Pó: quem são as mulheres que mandam no tráfico

Sonia Aparecida Rossi, a Maria do Pó, chegou a ser presa após se ferir em confronto com agentes federais, em 2000, em São José dos Campos (SP) Imagem: Flávio Florido / Folhapress

Ela foi condenada a 33 anos de prisão por tráfico e lavagem de dinheiro. O UOL não localizou os advogados da criminosa.

A criminosa tem escapado de ações das autoridades policiais e carcerárias há mais de duas décadas. Em janeiro de 1999, após ser flagrada em Campinas (SP) com 340 kg de cocaína, a narcotraficante acabou sendo liberada pelos policiais civis que a prenderam.

Ela foi presa em fevereiro de 1999 em Mogi das Cruzes (SP). No mês seguinte, conseguiu fugir da Penitenciária Feminina do Tatuapé, na zona leste de São Paulo. Recapturada em abril de 2000 após ser atingida por um tiro no joelho direito em confronto com agentes federais em São José dos Campos (SP), ela escapou novamente do presídio em 2006. Depois disso, nunca mais foi presa.

Tiros de fuzil com orientação de CAC

A Patroa do PCC integrava quadrilha especializada em mega-assaltos. Gravada em vídeo com fuzil sob orientação de um CAC, Elaine Souza Garcia é citada em documento do MP como envolvida em ações aos moldes de "domínio de cidades" ou "novo cangaço", quando quadrilhas enfrentam as forças de segurança para atacar instituições financeiras com armas de grosso calibre, carros blindados e explosivos.