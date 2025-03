Torcedores vão à final do Candangão e são presos por não pagarem pensão

Nãos se sabe quanto eles deviam de pensão. Os ingressos para o jogo de ontem foram gratuitos. Havia mais de 37 mil pessoas no estádio.

A Polícia Militar ainda prendeu outras três pessoas no estádio por uso de sinalizadores. "As ações foram rapidamente controladas pela PM-DF presente no estádio, que atuou de forma preventiva para garantir a tranquilidade do evento", informou a corporação em nota.

O saldo da partida foi de tranquilidade, avaliou a PM. "Apesar do jogo truncado dentro de campo, nas arquibancadas o clima foi de paz", disse a assessoria. "Não houve registro de confronto entre torcidas, tampouco ocorrências de furto ou roubo."

Gama segue como o maior campeão

Dentro de campo, o Gama e o Capital empataram em 1 a 1. Wallace Pernambucano, do Capital, marcou aos 20 minutos do primeiro tempo. Luan empatou aos 15 do segundo.

A decisão foi aos pênaltis. O Gama ganhou por 3 a 1, com a ajuda do goleiro Renan Rinaldi, que defendeu três cobranças. O Gama segue como o maior campeão do torneio local, com 14 títulos entre os 50 já disputados.