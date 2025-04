Bomba é encontrada em terminal de Curitiba com bilhete: 'Cuidado'

Uma bomba caseira foi encontrada no terminal do Boqueirão, em Curitiba, com um bilhete que dizia: "Cuidado! Risco de explosão". O artefato não chegou a explodir, e ninguém ficou ferido.

O que aconteceu

Bomba foi encontrada dentro de sacola soltando fumaça. O objeto teria sido abandonado na estação, ainda não se sabe por quem. O lugar foi evacuado e isolado pela polícia.

Policiais usaram robô para desativar bomba. Agentes da PM-PR primeiro usaram um equipamento de raio-x para avaliar o objeto, confirmando que se tratava de uma bomba. Em seguida, o artefato foi neutralizado e seus restos foram levados para o Bope (Batalhão de Operações Especiais), onde será feita "uma análise e um relatório técnico", informou Felipe Serbena, comandante do Bope.