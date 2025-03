'Breque dos apps': em ato em SP, entregadores pedem 'melhores condições'

Entregadores de São Paulo se reuniram hoje em uma manifestação para marcar a paralisação da categoria, que deve afetar até amanhã 59 cidades pelo Brasil. Eles pedem melhores condições de trabalho em serviços de delivery dos principais aplicativos em operação no país, como iFood, Uber Flash e 99 Entrega.

O que aconteceu

Centenas de entregadores e apoiadores se reuniram na praça Charles Miller, no Pacaembu. Por volta das 11h, eles seguiram para o MASP, na avenida Paulista, escoltados por viaturas da PM. Destino do grupo é Osasco, na sede do iFood - empresa líder do mercado de entrega de comida na América Latina. "Quem faz o iFood e qualquer outro aplicativo andar somos nós. Sem nós, eles não funcionam e viemos aqui mostrar nossa força", diz um dos organizadores em cima do carro de som, sob aplausos.

"Queremos hoje e amanhã mandar recado para os aplicativos e para as corporações que estamos insatisfeitos com a nossa condição de trabalho. Queremos reajuste já", afirma outra liderança.