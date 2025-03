Breque dos apps: entregadores alegam precarização e paralisam em 59 cidades

Entregadores de 59 cidades aderiram à paralisação. Atos nas ruas também estão previstos para ocorrer hoje em ao menos 19 capitais. São elas: São Paulo, Maceió, Manaus, Belém, Salvador, Fortaleza, Goiânia, Distrito Federal, Belo Horizonte, João Pessoa, Natal, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Floripa, Curitiba, Porto Velho, Cuiabá e São Luís.

"Vai ser o maior breque da história. A adesão tem sido gigantesca", afirmam lideranças. Vídeos que já alcançaram milhões de visualizações circulam nas redes sociais desde a semana passada convocando entregadores de todo o país a aderirem à paralisação.

Atos também buscam chamar atenção de autoridades públicas, diz liderança de São Paulo. Para Junior Freitas, a categoria entendeu que, "se o poder público não estiver do lado do trabalhador, as coisas ficam muito mais difíceis".

Só a gente sabe as condições de trabalho que temos na rua hoje e o quanto a gente arrisca a nossa vida. Então é uma insatisfação pela nossa indignidade. É a hora de mostrar a nossa revolta e mostrar que a gente não está mais contente com o que vem acontecendo com essa categoria, precarizada há tanto tempo. Junior Freitas, ao UOL

Manifestação ocorre após fracasso da regulamentação proposta pelo governo federal para entregadores e motoristas de aplicativo. Em maio de 2023, o Ministério do Trabalho e Emprego criou uma comissão especial com representantes de trabalhadores e porta-vozes de plataformas para costurar um acordo e apresentar um projeto de lei ao Congresso. Seis meses após o início das negociações, porém, não houve consenso e os debates foram encerrados (leia mais aqui).

iFood como alvo principal

Em São Paulo, entregadores se reunirão hoje às 10h na Praça Charles Miller, no Pacaembu, com destino à base do iFood. Uma parada está prevista para ocorrer, por volta das 12h, no vão do MASP (Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand), na Avenida Paulista, antes de seguir para a sede da empresa, líder do mercado de entrega de comida na América Latina.