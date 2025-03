Caso Vitória: polícia indicia Maicol como único suspeito de matar jovem

Polícia aguarda resultados dos laudos. Exames solicitados ao Instituto de Criminalística e ao Instituto Médico Legal (IML) seguem em andamento e serão analisados pelo delegado assim que finalizados. "As diligências prosseguem visando o devido esclarecimento dos fatos e a conclusão do inquérito", esclareceu a SSP, em nota enviada ao UOL.

Suspeito confessou crime

Maicol confessou o crime. À polícia, ele afirmou que matou a vítima porque ela queria contar a esposa dele que os dois haviam tido um caso no passado. O suspeito também confirmou que agiu sozinho. Apesar disso, a defesa de Maicol vai pedir a anulação da confissão do interrogatório alegando que cliente foi coagido a confessar.

Ele detalhou que enterrou o corpo sozinho. Questionado sobre se os outros investigados pelo crime tiveram participação no caso, ele negou. Além disso, ele afirmou não ter passagens pela polícia, negou integrar facções criminosas e afirmou que nunca tinha pisado em uma delegacia. Vídeo ilustra trecho do depoimento ao qual o UOL teve acesso na quarta-feira (19). De acordo com outros detalhes da confissão à polícia, Maicol atraiu a jovem ao seu carro, um Corolla Prata, oferecendo uma carona e começou a questioná-la sobre um suposto envolvimento passado. Maicol também disse que matou Vitória com dois golpes de faca. Segundo o homem, após uma discussão, Vitória deu tapas e arranhões nele, que pegou um objeto cortante e golpeou a vítima. Na versão do indiciado, a jovem morreu rápido e não gritou devido à gravidade dos ferimentos. Um golpe atingiu o pescoço e outro, o peito. Apesar de contar que a vítima morreu com dois golpes, o laudo pericial do IML aponta que Vitória tinha três perfurações.

Relembre o caso

Vitória desapareceu no fim de fevereiro depois que saiu do trabalho, em um shopping de Cajamar, na Grande São Paulo. Naquela noite, a jovem pegou um ônibus e mandou mensagem para uma amiga. Depois, pegou outro ônibus e escreveu para a amiga novamente dizendo que estava com medo de estar sendo seguida.