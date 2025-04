Mauá tem chuva de 18 dias em 6h e Santo André, 42% do volume para o mês

O ABC Paulista registrou nas últimas horas volumes de chuva considerados altíssimos pela Defesa Civil do Estado de São Paulo. Apenas em Mauá, onde uma casa desabou, choveu em seis horas o esperado para 18 dias —ou 60% do volume médio do mês.

Em Santo André, onde uma estação de trem foi tomada pela água, choveu o correspondente a 13 dias ou 42% do volume médio de março.

O que aconteceu

Choveu em Mauá o equivalente a 60% de todo o volume médio para o mês de março, de 230 mm. O levantamento foi feito pelo Centro de Gerenciamento de Emergências da Defesa Civil após as fortes chuvas que atingiram a região metropolitana hoje.