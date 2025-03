Evangélicos acusam universidade em SC de proibir cultos; o que diz a lei?

A Udesc (Universidade do Estado de Santa Catarina) foi acusada por alunos evangélicos de discriminação religiosa por supostamente proibir cultos no campus da instituição de ensino.

A instituição nega que tenha proibido a prática religiosa, mas recomendado que ocorresse em outros locais da universidade, como a biblioteca universitária. Mas o que diz a lei? Especialistas ouvidos pelo UOL entendem que proibição é legal.

O que aconteceu

Estudantes se encontravam em locais de baixa circulação de pessoas, afirma associação. As reuniões ocorriam no Ceart (Centro de Artes, Design e Moda), em Florianópolis. "Normalmente, são encontros de oração e de leitura bíblica. Às vezes, eles cantam, sem instrumentos musicais", disse Matheus Carvalho, diretor-executivo da Ajure (Associação Nacional de Juristas Evangélicos), que auxiliou os alunos no caso.