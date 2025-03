Preso por estupro diz que mulher 'fez charme'; ela disse 11 vezes 'não'

Suspeito foi considerado foragido e se entregou à polícia na última quarta-feira. Ao prestar depoimento, ele alegou que a jovem estava "fazendo charme" ao falar que não queria se relacionar com ele. Os detalhes do depoimento foram divulgados pela TV Globo. Vítima também disse à polícia o abuso sexual foi gravado pelo suspeito com o celular dele. Segundo a corporação, o registro não foi encontrado, mas o aparelho foi apreendido e passa por perícia.

O UOL tenta localizar a defesa do suspeito. Os dados do processo no TJPR são sigilosos e, por isso, não foi possível identificar a defesa. O espaço fica aberto para manifestações e será atualizado se houver posicionamento.

A violência sexual contra a mulher no Brasil

No primeiro semestre de 2020, foram registrados 141 casos de estupro por dia no Brasil. Em todo ano de 2019, o número foi de 181 registros a cada dia, de acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Em 58% de todos os casos, a vítima tinha até 13 anos de idade, o que também caracteriza estupro de vulnerável, um outro tipo de violência sexual.

Como denunciar violência sexual

Vítimas de violência sexual não precisam registrar boletim de ocorrência para receber atendimento médico e psicológico no sistema público de saúde, mas o exame de corpo de delito só pode ser realizado com o boletim de ocorrência em mãos. O exame pode apontar provas que auxiliem na acusação durante um processo judicial, e podem ser feitos a qualquer tempo depois do crime. Mas por se tratar de provas que podem desaparecer, caso seja feito, recomenda-se que seja o mais próximo possível da data do crime.