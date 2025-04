Mãe, padrasto e outras duas mulheres são presas por venda de bebê em Goiás

Quatro pessoas foram presas hoje suspeitas de vender um recém-nascido em Goiânia após uma denúncia anônima. A mãe da criança está entre os presos.

O que aconteceu

Mãe e padrasto entregaram bebê após pagamento, segundo a polícia. Eles foram presos em flagrante.

Policiais afirmaram que a mulher confessou a negociação para trocar a criança por dinheiro. Ela entregou o recém-nascido a uma empresária na tarde do último sábado. O bebê, de 27 dias, foi encontrado com a empresária no bairro João Braz, em Goiânia.