Pai que jogou filho de ponte no RS é transferido de prisão por 'segurança'

A Polícia apura se a criança morreu na queda da ponte ou afogada. De acordo com Severo, o Instituto-Geral Perícias realiza perícia para liberação de laudo.

A mãe da criança prestou depoimento e disse que a criança passava alguns dias na casa do pai, em São Gabriel. De acordo com a polícia, ela não apontou histórico de violência do suspeito, mas confirmou que o homem não aceitava o término do relacionamento.

O suspeito teria dito que matou por vingança, segundo a polícia. Em seu depoimento de confissão, ele narrou que não aceitava que a mulher tivesse outros relacionamentos, e que isso teria motivado o crime.

Investigação vai periciar aparelhos celulares de Tiago, da ex-mulher e de parentes. A casa de Tiago também passará por averiguação.

Como denunciar violência contra crianças e adolescentes

Denúncias sobre violência contra crianças e adolescentes podem ser feitas pelo Disque 100 (inclusive de forma anônima), na delegacia de polícia mais próxima e no Conselho Tutelar de cada município.