Chuva forte no ABC derruba casa, alaga estação e interrompe linha de trem

Estação Santo André ficou debaixo d'água. Passageiros registraram o momento em que ficaram ilhados.

Com as estações inundadas, a circulação dos trens foi interrompida entre Utinga e Mauá. Trinta ônibus do sistema Paese (Plano de Apoio entre Empresas em Situação de Emergência) chegaram a ser acionados.

Circulação dos trens começou a ser normalizada por volta das 19h30. Quem dependia de ônibus enfrentou superlotação nos dois terminais da cidade; o terminal oeste foi o mais prejudicado.

O Metrô operou em velocidade reduzida. Por conta das chuvas, o tempo de parada na Linha 2-Verde aumentou, para evitar a superlotação na estação Tamanduateí.

Situação na Estação Santo André, linha 10 turquesa da CPTM que ficou alagada.

15:40> 31/03/2025 pic.twitter.com/w43hrSfh5T -- São Paulo Sobre Trilhos (@spsobretrilhos) March 31, 2025

Também em Santo André, o córrego Guarara e o rio Tamanduateí transbordaram. A avenida do Estado ficou alagada, segundo a Defesa Civil.