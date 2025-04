Aeroporto de Chapecó reabre após avião sair da pista durante pouso

O Aeroporto de Chapecó (SC) reabriu às 10h da manhã de hoje depois que precisou ser fechado por 14 horas devido a um avião da Latam Airlines que saiu do final da pista durante um pouso ontem.

O que aconteceu

Aeroporto estava fechado para pousos e decolagens desde ontem. A Voe Xap, concessionária do local, informou que as equipes concluíram a remoção da aeronave da Latam por volta das 9h e agora retomam as operações normalmente.

Passageiros com voos agendados para as primeiras horas do dia foram afetados. Os clientes devem entrar em contato diretamente com suas companhias aéreas para ter informações sobre as próximas viagens, ainda de acordo com a Voe Xa.