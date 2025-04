Feita refém, ela tomou 7 tiros, e tudo foi transmitido em live: 'Só rezava'

'Achava que ia morrer ali'

Letícia conta que, por volta de 12h, se preparava para ir almoçar quando um homem armado invadiu a galeria em que o estabelecimento comercial fica localizado.

Ao ouvir o tumulto, ela correu para o segundo andar da loja de celulares em que trabalhava. O local, pequeno e que servia como uma espécie de depósito, foi o esconderijo dela e de mais quatro pessoas, incluindo o gerente da loja.

Esse homem armado, entrou na galeria e correu para a nossa loja. Ele subiu a escada que dava na porta do local em que estávamos. Meu gerente tentou impedi-lo de entrar, entrando em luta corporal, mas não conseguiu. O gerente correu, descendo as escadas e ao invés de o homem ir atrás dele, ele veio para onde nós estávamos.

Letícia Moura dos Santos Silveira

Letícia, outra funcionária e uma cliente estavam no local e foram feitas reféns pelo homem. A estudante recorda que ele estava muito agressivo, falava palavrões e atirou diversas vezes em direção a ela e às outras mulheres.

Sete disparos atingiram Letícia, sendo no braço, nas duas pernas e no tórax. As outras mulheres também foram baleadas. Por diversos momentos, devido à dor, Letícia conta que perdeu a consciência.