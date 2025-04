Influenciadora é presa após atropelar mulher e crianças, e dirigir sem CNH

"A minha filha me contou que não tinha nem entrado na área do parquinho direito. Ela ouviu um barulho alto do carro e já tentou tirar as crianças. Jogou uma para o lado e outra para trás, mesmo assim, a minha filha foi atingida e o carro imprensou ela na árvore. Em nenhum momento a motorista se preocupou com as pessoas feridas. Ele chegou ainda a dizer que não ia dar em nada porque ela tem dinheiro. Foi muito fria", contou a mãe da jovem de 20 anos, ao UOL.

A influenciadora é conhecida nas redes sociais por mostrar sua rotina saudável e viagens internacionais. Ela possui cerca de 100 mil seguidores no Instagram.

O teste do bafômetro deu negativo para uso de álcool, mas a jovem se recusou a realizar o exame para detecção de substâncias psicoativas. No entanto, segundo a polícia, Sara estava com olhos vermelhos, e admitiu que havia consumido maconha após os policiais perceberem um forte cheiro vindo do interior do carro. Durante a revista, foi encontrada uma bucha de maconha, segundo a PM.

Polícia informou que, após consulta, foi verificado que Sara não possuía CNH (Carteira Nacional de Habilitação). A influenciadora foi levada para a 2ª Delegacia Regional. A condutora da motocicleta envolvida também realizou o teste do etilômetro, que também deu negativo.

O UOL procurou a defesa da jovem, mas não obteve retorno até o momento. Sara foi autuada em flagrante por lesão corporal culposa (quando não há intenção de lesionar), causada pela direção perigosa do veículo, além de duas acusações por dano ao patrimônio e injúria. Ela foi encaminhada para o CTV (Centro de Triagem de Viana), onde aguardará as próximas determinações da Justiça.