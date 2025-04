Governo inicia desapropriações para obras de metrô entre SP e Guarulhos

A medida, da Secretaria de Parcerias e Investimentos, foi publicada ontem no Diário Oficial do Estado. O documento também destaca o caráter de urgência das desapropriações - que podem ser feitas por acordos ''amigáveis'' com os proprietários, ou até mesmo, por vias judiciais.

Linha ligará centros de SP e Guarulhos

O Metrô lançou no final de março a licitação para começar a construção. A empresa que vencer a licitação deverá ser responsável por construir 17,6 km de vias, 15 estações e um pátio de manutenção.

Linha conectará o Bosque Maia, em Guarulhos, ao Anhangabaú, em São Paulo. As estações serão: Bosque Maia, Guarulhos-Centro, Vila Augusta, Dutra (Linha 2-Verde), Itapegica, Jardim Julieta, Vila Sabrina, Cerejeiras, Santo Eduardo, Vila Maria, Catumbi, Silva Teles, Cerealista, São Bento (Linha 1-Azul) e Anhangabaú (Linha 3-Vermelha).

Como deve ficar a linha 2-Verde do Metrô até Guarulhos Imagem: Arte/UOL

Obras devem começar em 2026 e terminar em até seis anos e três meses. Para isso, o governo informou que a meta é assinar os contratos e começar o projeto executivo até o fim deste ano.