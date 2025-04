Doca x Peixão: quem são os líderes de facções em guerra no RJ

Peixão é considerado o chefe do tráfico em conjunto de favelas. A região de atuação inclui Parada de Lucas, Vigário Geral e Cidade Alta.

É acusado de trazer drogas de outros países. Peixão tem sido um dos principais líderes do TCP na negociação para trazer drogas e armas de países como Paraguai, Colômbia e Venezuela devido à sua rede de contatos no exterior.

Evangélico, transmite orações via rádio. Além disso, utiliza o espaço para compartilhar visões e revelações que recebe, segundo a pesquisadora Viviane Costa, autora do livro "Traficantes Evangélicos", em entrevista à Ponte. Sua vida cristã, no entanto, é cercada de mistério: dizem que ele seria pastor, mas ninguém sabe exatamente de qual denominação.

Polícia acha lago artificial em residência de luxo do traficante Álvaro Malaquias Santa Rosa, o Peixão Imagem: Divulgação/PCRJ

Peixão construiu um "resort de luxo" no Complexo de Israel, no Rio de Janeiro. O imóvel de luxo foi construído em área de preservação ambiental, com dinheiro ilícito. Para a construção, foi feita a retirada de vegetação nativa e alteração do curso d'água. Local tem lago artificial para criação de carpas, academia com equipamentos modernos e uma piscina. A academia, por exemplo, foi identificada como um dos pontos de encontro da facção.

Ele foi acusado de ataques contra religiões diferentes. Em julho de 2024 Peixão teria espalhado rumores entre moradores do Complexo de Israel de que bandidos armados iriam a igrejas católicas da região para fechá-las. Por precaução, três igrejas fecharam temporariamente. Além disso, o traficante não permite a prática de religiões de matriz africana. O comum é expulsar moradores, invadir terreiros e depredar centros religiosos.