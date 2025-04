Rochas em Santos: entramos no maior reservatório em túnel da América Latina

Um túnel construído entre Santos e São Vicente, no litoral de São Paulo, não leva veículos entre um município e outro, mas abastece com água cerca de 748 mil pessoas. O Reservatório-Túnel Santa Tereza/Voturuá é o maior desse tipo na América Latina e o único no Brasil, segundo a Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo).

O que aconteceu

Como acontece a cada dois anos, o reservatório foi esvaziado para limpeza e aberto para visitação na semana passada. A Sabesp convidou a imprensa para conhecer o espaço na segunda-feira (24), último dia em que o local esteve aberto.

Reservatório é dividido em duas câmaras, cada uma em um município, com capacidade para 110 milhões de litros de água no total. Espaço tem cerca de 14 metros de altura, mas a água alcança aproximadamente nove metros. As marcas nas paredes indicam a altura atingida pelo volume de água.