15 pacientes tiveram contato com superfungo em hospital de SP

Durante as coletas diárias, notificadas para as autoridades sanitárias, foi identificado a presença do microorganismo em outros 14 pacientes, no entanto, nenhum evoluiu para a infecção, ou seja, sem causar doença, durante a internação e tratamento dos pacientes.

Hospital do Servidor Público Estadual, em nota

Hospital adotou todas as medidas de segurança e controle, como a manutenção de pacientes em quartos individuais, higienização intensificada e treinamentos para as equipes. De acordo com o preconizado pelos órgãos de vigilância, a unidade segue realizando coletas mensais por seis meses para análise do cenário.

Anvisa foi alertada sobre os casos. Semanalmente, desde o registro do primeiro caso, funcionários da Anvisa e profissionais do estado e do município colhem amostras no hospital e produzem relatórios sobre a incidência do fundo na unidade.

O Candida auris pode causar infecções invasivas e feridas. O fungo é especificamente ainda mais perigoso para pessoas com o sistema imunológico desfavorecidos, como pacientes em tratamento de câncer, doenças autoimunes e idosos. Este é considerado um superfungo, segundo Paulo Abrão, vice-presidente da Sociedade Paulista de Infectologia, pois combina resistência e alto poder de transmissibilidade e, além disso, não responde a medicamentos antifúngicos, se tornando uma ameaça à saúde pública.