'É bom ser herói': gari resgata recém-nascida no lixo no RJ; veja vídeo

Um grupo de garis encontrou uma recém-nascida com vida no meio de uma pilha de lixo ontem, na rua Ouro Preto, zona norte do Rio de Janeiro.

O que aconteceu

Bebê foi encontrada embaixo de caixa, no meio do lixo. Os garis Samuel da Silva dos Santos e Anderson Mendes Nunes encontraram a criança entre os resíduos em uma lixeira, por volta das 2h30 da madrugada de ontem.

Samuel pensou que criança era boneca. A princípio, a bebê não reagiu; os garis suspeitaram que estivesse morta. Quando Samuel a pegou no colo e colocou um cobertor sobre a criança, ela "começou a abrir o olho devagarzinho, devagarzinho" e chorou, emocionando os garis. "Estava tudo encaminhado pra estarmos naquele lugar, naquela hora", diz Anderson.