No dia do autismo, Nunes inaugura 1º centro especializado de SP

O Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) é um distúrbio do neurodesenvolvimento caracterizado por manifestações comportamentais atípicas, déficits na comunicação e na interação social. Sinais que não têm cura, mas que podem ter sua intensidade minimizada a partir do diagnóstico e intervenção precoces.

Prefeitura inaugura 1º centro especializado em autismo na zona norte Imagem: Prefeitura de São Paulo/Divulgação

Como se inscrever

Durante o evento, Silvia afirmou que as inscrições serão realizadas por meio de um site próprio (https://teaconectado.com.br/). Para agendar a triagem será necessário apresentar já no início do processo documentos pessoais e laudos médicos que indiquem o diagnóstico.

A solicitação será analisada pela equipe do Centro TEA no prazo máximo de sete dias úteis. Os pacientes aprovados terão garantido um ano de atendimento com possibilidade de renovação por mais um ano.