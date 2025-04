Turista morto no CE foi confundido com membro de facção, conclui polícia

O adolescente Henrique Marques de Jesus, 16, turista de São Paulo morto na Vila de Jericoacoara (CE), em dezembro do ano passado, foi assassinado após criminosos acreditarem que ele fazia parte de uma facção rival.

O que aconteceu

A suspeita já havia sido divulgada pela Polícia Civil na época do crime e foi confirmada hoje em coletiva de imprensa. "Durante o inquérito, não se chegou a nenhum elemento mínimo que seja de que o adolescente tinha envolvimento com organização criminosa. Os autores se apropriaram do celular da vítima e eles chegaram à conclusão de que o adolescente teria envolvimento", explicou o delegado Marco Aurélio França.

Na véspera, Henrique havia postado nas redes sociais fotos fazendo o número três com as mãos. O gesto é considerado uma referência a uma facção criminosa do Ceará ligada ao PCC. O pai do adolescente contou à polícia que o filho não sabia o significado do gesto no Ceará.