Homem é preso ao fingir ser influencer para dopar, raptar e estuprar menina

Os dois foram encontrados em Ceilândia, no Distrito Federal, durante a madrugada. O homem foi parado pela Polícia Rodoviária Federal após ter o carro identificado, um Renault Sandero Preto.

Aos policiais, a menina relatou ter sido estuprada. Ela contou que, em determinado momento, perdeu a consciência e acordou em um local desconhecido, onde teria sido abusada sexualmente e agredida.

Vítima tinha sinais de agressão, segundo a PRF. No porta-malas do veículo do suspeito, os agentes encontraram bebidas, ducha íntima e cordas, que teriam sido usadas para amarrar a menina.

Falso influenciador foi preso em flagrante e levado para a Delegacia Especial de Atendimento à Mulher. A Polícia Civil informou que o suspeito preferiu ficar em silêncio durante o depoimento às autoridades policiais. A identidade dele não foi revelada e o UOL não pôde localizar sua defesa.

Como denunciar violência sexual

Vítimas de violência sexual não precisam registrar boletim de ocorrência para receber atendimento médico e psicológico no sistema público de saúde, mas o exame de corpo de delito só pode ser realizado com o boletim de ocorrência em mãos. O exame pode apontar provas que auxiliem na acusação durante um processo judicial, e podem ser feitos a qualquer tempo depois do crime. Mas por se tratar de provas que podem desaparecer, caso seja feito, recomenda-se que seja o mais próximo possível da data do crime.