Falha em equipamento causa lentidão na linha 3-Vermelha do Metrô de SP

A linha 3-Vermelha do Metrô de São Paulo operou com lentidão e maior tempo de parada entre as estações na manhã de hoje.

O que aconteceu

Falha de equipamento na estação Tatuapé interferiu na operação dos trens. O problema começou às 6h44, segundo a companhia. O Metrô não explicou qual era o equipamento com falha.

Problema causou aglomeração de pessoas em plataformas nas entradas das estações. Em imagens publicadas nas redes sociais, foi possível ver passageiros formando filas nas catracas da estação Artur Alvim e plataformas cheias na estação Tatuapé.