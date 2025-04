Quem é quem em família de médica condenada por lavar dinheiro de tráfico

A médica dizia ser da área da dermatologia. Uma consulta no CFM (Conselho Federal de Medicina) mostrou, no entanto, que ela não tem especialidade registrada. Nas redes sociais, exibia seu dia a dia de trabalho, viagens e fotos ao lado do marido, Paulo Victor Bezerra Lima.

Ela argumentou que é ''jovem e inexperiente'', e teria atuado sob orientação familiar. Segundo a médica, ela não sabia da origem do dinheiro, era apenas ''herdeira'' e usada pelo próprio pai para cometer os atos.

Rener Manoel Umbuzeiro

Pai de Larissa, homem era mentor e chefe do grupo. Ele foi morto durante a operação 'Kariri' da Polícia Federal, em fevereiro do ano passado, que investigava as atividades da família.

Rener cultivava maconha em fazendas. O cultivo começou no sertão pernambucano e depois expandiu para Feira de Santana. Ele realizava a venda e distribuição de drogas por meio de caminhões, mostrou a Justiça.

Niedja Maria Lima Umbuzeiro