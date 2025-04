Eles usam colete, capacete e patins: guardas vigiam a Paulista sobre rodas

Além de 376 agentes da GCM (Guarda Civil Metropolitana), o programa conta com o suporte da tecnologia do Smart Sampa, com 68 câmeras, drones, cão-robô, base móvel e uma equipe de policiamento com patins —atualmente formada por dois homens e uma mulher.

Guardas e campeões

Elis, 42, começou a andar de patins muito antes de vestir o uniforme da guarda civil. "Ganhei um par de patins usados quando tinha 7 anos. Ninguém me ensinou a andar, coloquei no pé e nunca mais larguei", diz ela, que tem uma tatuagem do equipamento no pescoço.

Elis, 42, patina desde os 9 anos de idade e ganhou medalha de ouro na Let?s Roller & Run 2019, de São Bernardo do Campo Imagem: Camila Mazzotto/UOL

"Às vezes, passam grupos de patins na Paulista e acenam pra mim, porque também patino fora do trabalho", acrescenta a policial, vencedora da medalha de ouro na maratona de patins Let's Roller & Run, realizada em São Bernardo do Campo, em 2019.

Paulino, 42, patina desde os 11 anos, e Natil, 47, aprendeu aos 20. Ambos também já ganharam medalhas em competições envolvendo patins.