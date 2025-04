Tarcisio lança programa de obras em rodovias de SP: 'Destravando tudo'

"Estamos destravando tudo e aí as empresas estão vindo para fazer a diferença no estado", observou Tarcisio de Freitas.

Mais de 800 novas obras em rodovias estaduais e municipais são previstas pelo governo. Entre elas, estão projetos de rodovias concedidas à iniciativa privada com pedágios de cobrança automática sem cancelas (free flow), como na Nova Raposo, que receberá investimento estimado em R$ 7,9 bilhões ao longo de 30 anos de concessão à Ecovias. O programa ganhou o nome de "São Paulo pra Toda Obra".

Investimento será em 22,33 mil km de estradas. Segundo o governador, o plano prevê 1.581 obras no total — 544 concluídas, 208 em andamento e 829 previstas. Entre as entregas previstas até o fim de 2026, está o trecho norte do Rodoanel Mário Covas e o recapeamento do sistema Anhanguera Bandeirantes, a serem executadas por concessionárias.

Mais de 16 milhões de pessoas serão afetadas pelas obras. Obras incluem restauração, pavimentação, ampliação e construção de faixas adicionais pelas concessionárias vencedoras das licitações a serem lançadas pelo governo.

Desde 2023, o governo já entregou 544 obras viárias pelo estado desde 2023.

Evento reuniu prefeitos e parlamentares de SP, além de servidores de diferentes pastas estaduais. "Com essas obras, o circuito turístico de pequenas cidades vai bombar", disse o presidente da Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo) e deputado estadual, André do Prado (PL).