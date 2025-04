Virada de tempo em SP: capital deve ter chuva prevista para um mês em 48h

Litoral do estado é a área com previsão de mais chuvas. Em Ubatuba, pode chover até 350 milímetros, segundo o órgão meteorológico.

Vale do Paraíba, Região Metropolitana de São Paulo, Vale do Ribeira e as regiões de Sorocaba, Campinas e Itapeva também devem sentir as consequências das precipitações. A Defesa Civil alerta para riscos de alagamentos e deslizamentos de terra, principalmente em áreas de risco.

Frente fria prevista para os próximos dias deve fazer a capital bater o recorde de frio do ano. Segundo o Climatempo, a expectativa é de que as mínimas fiquem em torno dos 15ºC no sábado. O recorde de baixa temperatura deste ano é de 16,2ºC, batido em 11 de janeiro, segundo o órgão meteorológico.

Em caso de chuvas, deixe sua casa imediatamente se:

Identificar rachaduras em muros ou paredões. As fissuras podem indicar instabilidade na estrutura de casas e encostas.

Perceber escoamento de água barrenta de encostas. Isso pode ser sinal de um deslizamento de terra prestes a acontecer.