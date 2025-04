Vídeo flagra jiboia devorando ave em parque de MS; veja

"Acreditamos que [a cobra] mora aqui na região do Parque dos Poderes", afirmou a advogada. A jiboia foi vista no mesmo local na semana passada. Débora trabalha na Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos, que fica dentro do parque.

Débora parou de filmar por receio de estar invadindo o espaço da jiboia. Assim que ela e os colegas se retiraram, a cobra rapidamente sumiu e eles não conseguiram mais vê-la.