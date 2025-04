Família de médica condenada na BA tinha 220 mil pés de maconha em fazendas

Ela cedeu seu nome para o registro de diversos imóveis de alto valor em Feira de Santana. Ela tinha uma casa no Condomínio Residencial Magalhães Dantas e um apartamento no Edifício Maison Beau Rivage. Clênia alegou que imóveis foram comprados com dinheiro próprio, o que era incompatível com sua situação financeira.

Gabriela Raizila Lima de Souza Penal

Gabriela é prima de Larissa e sobrinha de Niedja. Ela também contou à Justiça que considerava Rener como seu ''pai'', por ter sido acolhida por ele na casa da família.

Justiça chamou Gabriela de ''pessoa de altíssima periculosidade''. Ainda segundo a sentença, ela foi apontada como laranja, intermediária financeira e também participante ativa do tráfico de drogas.

Em maio de 2022, ela foi presa em Tacaimbó (PE) transportando 147 kg de maconha. Em um diálogo descoberto pela Justiça entre Niedja e Larissa, as duas aparecem em mensagens demonstrando desespero com a prisão, que poderia revelar vínculo com elas.

Robélia Rezende de Souza