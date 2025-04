Acidente com ônibus de universitários deixa 7 mortos e 20 feridos no RS

Um acidente envolvendo um ônibus de estudantes da UFSM (Universidade Federal de Santa Maria) deixou mortos e feridos no interior do Rio Grande do Sul na manhã de hoje.

O que aconteceu?

A Polícia Civil confirmou sete mortes até o momento, mas o número pode ser maior, segundo informou o delegado Felipe Cano ao UOL. Segundo ele, outras vítimas podem estar sob o ônibus, que ainda precisa ser destombado. Ao todo 36 pessoas estavam no ônibus.

Ao menos 20 pessoas ficaram feridas, segundo hospitais da região. O Hospital Ouro Branco, de Teutônia (RS), recebeu 18 vítimas do acidente, enquanto o Hospital Bruno Born, em Lajeado (RS), recebeu quatro, mas duas delas foram transferidas do hospital de Teutônia. A rodovia está totalmente bloqueada em ambos os sentidos para o atendimento da ocorrência. Bombeiros, Samu, Brigada Militar, Polícia Civil realizam trabalhos no local do acidente.