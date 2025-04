Sem passagem e espera de 30min: como é a estação Ambuitá, reaberta em SP

Serviço permanecerá gratuito, "sem previsão de tarifação", segundo porta-voz da ViaMobilidade. De acordo com Rodrigo Alexandre Oliveira e Silva, gerente de controle operacional das linhas 8 e 9 de trem, a gratuidade nas três estações de Itapevi está prevista em contrato entre a concessionária e o governo estadual, e ocorre desde a época em que os trechos eram operados pela CPTM.

Estava previsto no contrato de que era para darmos continuidade [à operação do trecho] sem tarifação. (...) A concessionária também tem outras receitas, como as comerciais, com quiosques de alimentação e propagandas, além de outras receitas operacionais previstas em contrato. Rodrigo Alexandre Oliveira e Silva, gerente de controle operacional das linhas 8 e 9

Tempo de espera entre os trens na Ambuitá será de 30 minutos — bem maior do que em outras estações das linhas operadas pela ViaMobilidade. Ainda segundo o porta-voz da concessionária, o intervalo foi calculado a partir da demanda e taxa de ocupação prevista para atender a região. "Se em algum momento, captarmos mais passageiros e isso aumentar a ocupação dos trens, é possível que esse intervalo diminua", diz.

Linha 8-Diamante volta a operar na estação Ambuitá Imagem: Manuela Rached/UOL

Obras da estação tiveram início em 5 de abril de 2024 e custaram R$ 26,5 milhões, segundo a prefeitura. O novo acesso está localizado à Estrada Araçariguama, s/n, na Estância São Francisco Itapevi. A estação conta com escada comum e elevador, além de bicicletário do lado de fora.