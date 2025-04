Chuvas deixam São Paulo em alerta; mau tempo deve persistir

Regiões com previsão de tempestades nesta sexta são monitoradas e amanheceram com chuva fraca. O Vale do Ribeira, Baixada Santista, Vale do Paraíba e Campinas estão entre as áreas onde o acumulado de chuva deve ser grande. No litoral Norte, a cidade de Ubatuba pode ter até 350 milímetros de chuva até o domingo, segundo projeção do Climatempo.

Ao menos 32 pessoas ficaram desalojadas após um deslizamento na cidade de Guarulhos. A Defesa Civil também precisou atender ocorrências em Sorocaba, Mogi das Cruzes e Jacareí, todas sem vítimas.

No litoral, possibilidade de ondas de até três metros também acendem o alerta da Defesa Civil. O aviso de ressaca válido para todo o litoral entrou em vigor hoje e segue até o domingo (6).

Frente fria prevista para os próximos dias deve fazer a capital bater o recorde de frio do ano. Segundo o Climatempo, a expectativa é de que as mínimas fiquem em torno dos 15ºC no sábado. O recorde de baixa temperatura deste ano é de 16,2ºC, batido em 11 de janeiro, segundo o órgão meteorológico.

Expectativa é de que mau tempo siga até amanhã. O sábado vai amanhecer frio e com chuva, que deve diminuir ao longo do dia.

Em caso de chuvas, deixe sua casa imediatamente se:

Identificar rachaduras em muros ou paredões. As fissuras podem indicar instabilidade na estrutura de casas e encostas.