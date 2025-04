Virada no tempo pode ter recorde de frio no ano em SP e chuva 'excepcional'

Na cidade de São Paulo, deve chover em 48 horas mais do que o esperado para todo o mês. A chuva começou no fim da tarde de ontem e deve se prolongar até amanhã, em um acumulado de 90 milímetros —a média histórica de chuvas em abril é de 87 milímetros, segundo o Climatempo.

Em Curitiba, a chuva também começou ontem e deve se manter até pelo menos domingo. Em Florianópolis, deve chover sem pausas até a manhã de hoje. No final de semana, a capital catarinense não deve ter chuva. No litoral do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, há risco de ressaca. Segundo a previsão, as ondas podem atingir picos de 2,5 a 3,5 metros. Já em Eldorado (MS), a chuva acontecerá de forma contínua também no final de semana, conforme o Climatempo.

Parte do Rio de Janeiro terá chuvas 'excepcionais'. A região serrana do estado será a mais atingida, e deve se preparar para altos acumulados de chuva. Cidades como Nova Friburgo, Teresópolis e Petrópolis, por exemplo, estão no caminho da frente fria e dos temporais. Nesses municípios, o acumulado deve variar entre 250 e 350 milímetros até o domingo. Segundo o Climatempo, a chuva prevista tem potencial de provocar enchentes, enxurradas, e alagamentos de vias urbanas, além de aumentar o risco de deslizamentos e queda de barreiras.

No Norte, a chuva deve se espalhar e persistir ao longo do fim de semana. Apesar das chuvas, as temperaturas devem seguir altas, com a máxima de pelo menos 30 °C nas capitais da região. As mesmas condições são esperadas para o Nordeste: temperaturas altas, mas com chuva persistente na maior parte da região.

Como ficam as temperaturas nas capitais?

Centro-Oeste