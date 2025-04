Casais se assustam com 'sexo em público' no Ibirapuera: 'Fomos cercados'

Em uma rápida busca nas redes sociais, é possível ver que o parque é um ponto de encontro para pessoas que fazem sexo em público. No Facebook e no Telegram há registros - antigos e recentes - de usuários marcando encontros no parque.

Os homens que vão ao local sozinhos para procurar casais se autodenominam "gaviões". Em fóruns, os casais combinam encontros em diferentes pontos do parque e afirmam que eles começam após escurecer.

"O local é seguro e raramente os seguranças atrapalham", diz um deles, em publicação de 2022. No mesmo fórum, um casal dá dicas dos melhores pontos: "rola no estacionamento próximo à OCA, no bambuzal e em uma parte escura próximo ao lago, perto das quadras de basquete", indicou o perfil, em novembro de 2023.

Um dos usuários dá orientações de como os "observadores" devem se portar para não assustar os casais. "Ontem eu estava no Ibirapuera, tinha um casal brincando na praça depois da passarela. Eu vendo tudo e me vem um cara com touca na cabeça e a mão na cintura. O casal saiu correndo. Acabou com a brincadeira", diz o homem, em uma publicação no Facebook. No perfil dele, há posts sobre o parque desde 2016.

No fim de 2024, usuários de grupo de dogging no Telegram marcam de se encontrar no Ibirapuera Imagem: Reprodução de redes sociais

Concessionária diz que só tem responsabilidade pela segurança patrimonial do parque, mas que monitoramento é feito 24 horas por dia com 223 câmeras. Em nota enviada ao UOL, a Urbia, empresa que gere o Ibirapuera e outros 11 parques no Brasil, explicou que "a segurança das pessoas bem como atuação em caso de crimes é responsabilidade da Guarda Civil Metropolitana (GCM)", mas fornece "imagens e informações sobre eventuais ocorrências dentro da área concedida".