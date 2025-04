'Quero respostas': mulher achava estar grávida de gêmeos, mas só um nasceu

Ultrassom feito em clínica particular identificou gestação de gêmeos Imagem: Reprodução/Arquivo pessoal

Ela afirma que a primeira ultrassonografia que identificou dois bebês foi em uma clínica particular. A segunda foi em uma clínica da família, que também confirmou a gestação gemelar. Ao todo, a mulher afirma que fez 10 consultas até o dia do parto.

Acredito que, de fato, eu estava grávida de gêmeos. Nessa segunda ultra [ultrassonografia], a médica me mostrou os bebês, mediu, falou o tamanho, mediu o fêmur e confirmou que eram duas meninas. Ela chegou a me mostrar um bebê, depois outro, viu os batimentos cardíacos e ainda falou que eram placentas diferentes.

Kathelen Tavares

Imagens referentes ao ultrassom feito em clínica particular em agosto do ano passado Imagem: Reprodução/Arquivo pessoal

O parto aconteceu na última sexta-feira, 28, no Hospital Municipal Mariska Ribeiro, em Bangu, zona oeste do Rio. Com quase 38 semanas de gravidez, a gestante tinha o parto agendado para o dia 29, mas a bolsa se rompeu e ela precisou correr para o hospital sozinha, um dia antes do previsto.