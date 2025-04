São Paulo terá novo aeroporto internacional; custo é de R$ 500 milhões

São Paulo passará a contar com um novo aeroporto internacional. A nova alternativa será na região norte do estado. As obras devem começar ainda no primeiro semestre deste ano.

O que aconteceu?

O aeroporto será construído na cidade de Olímpia (SP), na região de São José do Rio Preto (SP). Segundo a prefeitura, a pista deverá ter 2,1 km de extensão por 45 metros de largura, podendo, no futuro, ser expandida para 2,5 km.